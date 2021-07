Congedo parentale straordinario, il periodo non è valido per la maturazione delle ferie. Parere Funzione Pubblica [PDF] (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Parere reso noto il 14 luglio, specifica in merito al Congedo starordinario previsto dalla legge n.27/2020 per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. L'articolo Congedo parentale straordinario, il periodo non è valido per la maturazione delle ferie. Parere Funzione Pubblica PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Dipartimento della, conreso noto il 14 luglio, specifica in merito alstarordinario previsto dalla legge n.27/2020 per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. L'articolo, ilnon èper laPDF .

Advertising

ProDocente : Congedo parentale straordinario, il periodo non è valido per la maturazione delle ferie. Parere Funzione Pubblica [… - orizzontescuola : Congedo parentale straordinario, il periodo non è valido per la maturazione delle ferie. Parere Funzione Pubblica [… - FunzPub : ??Congedo parentale straordinario #Covid_19: ferie e tredicesima non maturano. Leggi il #parere completo??… - DaniaFalzolgher : Modifica del congedo parentale: maggior tempo da dedicare ai figli e dignitosa retribuzione - Firma la petizione!… - nantucket1981 : @MCampadelli @UtherPe1 @lucianocapone @brubenasich Le vittime di calamità naturali a cui viene chiesto che tipo di… -