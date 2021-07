Conference League 2021 2022 | secondo turno preliminare | tabellone | date e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 luglio 2021) A Nyon, presso la sede dell’Uefa, si è tenuto il sorteggio deldella Uefa, la nuova competizione in cui giocherà la Roma. I giallorossi entrano però in scena nelsuccessivo, dunque in questo, di cui vi proponiamo ile glidi seguito, sono presenti tutte le possibili avversarie dei capitolini. Per quanto riguarda le, si giocherà il 22 e 29 luglio in gare di andata e ...