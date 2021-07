Con Honda Day, una domenica di sport e divertimento in Romagna (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una giornata all’insegna di sport e divertimento aperta a tutti quella in programma domenica 18 luglio, al Fantini Club di Cervia, per celebrare la collaborazione dello stabilimento balneare con Honda Auto Italia. Una giornata di tornei sportivi aperti a tutti e ad iscrizione gratuita: beach volley, beach tennis, basket, ping pong. I tornei si svolgeranno in un’atmosfera speciale in onore della nota Casa automobilistica di Tokyo. I tornei sportivi, aperti alle persone di tutte le età, prenderanno il via dalle ore 9, per concludersi alle ore 18 con le premiazioni dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una giornata all’insegna diaperta a tutti quella in programma18 luglio, al Fantini Club di Cervia, per celebrare la collaborazione dello stabilimento balneare conAuto Italia. Una giornata di torneiivi aperti a tutti e ad iscrizione gratuita: beach volley, beach tennis, basket, ping pong. I tornei si svolgeranno in un’atmosfera speciale in onore della nota Casa automobilistica di Tokyo. I torneiivi, aperti alle persone di tutte le età, prenderanno il via dalle ore 9, per concludersi alle ore 18 con le premiazioni dei ...

Con Honda Day, una domenica di sport e divertimento in Romagna

MOTORI: HONDA DAY. UNA DOMENICA DI SPORT E DIVERTIMENTO IN ROMAGNA ROMA (ITALPRESS) - Domenica 18 luglio al Fantini Club di Cervia, per celebrare la collaborazione dello stabilimento balneare con Honda Auto Italia, si svolgera' una giornata all'insegna di sport e div ...

