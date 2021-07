Comunali Milano, presentata lista Europa Verde con Beppe Sala: 'Non lasceremo indietro nessuno' (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella cornice di Cascina Nascosta - luogo simbolico di rinascita e spazio recuperato per la cittadinanza - nelle scorse ore è stata presentata la lista Europa Verde. Sono intervenuti la capolista ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella cornice di Cascina Nascosta - luogo simbolico di rinascita e spazio recuperato per la cittadinanza - nelle scorse ore è statala. Sono intervenuti la capo...

Advertising

LegaSalvini : ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i… - butwhy5 : RT @LegaSalvini: ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i #referendumgiustizia e… - popoloZeta : RT @LegaSalvini: ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i #referendumgiustizia e… - Nanenmonio1 : RT @LegaSalvini: ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i #referendumgiustizia e… - silvyghi : RT @LegaSalvini: ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i #referendumgiustizia e… -