Commissione Ue mette in mora Italia su norme magistrati onorari (Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione europea ha messo in mora oggi l'Italia riguardo alla sua legislazione nazionale applicabile alle condizioni di lavoro volontario dei magistrati onorari, che non è giudicata pienamente conforme al diritto del lavoro dell'Ue. La Commissione ritiene che la legislazione Italiana non rispetti diverse disposizioni degli accordi quadro Ue sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale; della direttiva del 2003 sull'orario di lavoro e della direttiva sulle lavoratrici gestanti.Diverse categorie di magistrati onorari, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 luglio 2021) Laeuropea ha messo inoggi l'riguardo alla sua legislazione nazionale applicabile alle condizioni di lavoro volontario dei, che non è giudicata pienamente conforme al diritto del lavoro dell'Ue. Laritiene che la legislazionena non rispetti diverse disposizioni degli accordi quadro Ue sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale; della direttiva del 2003 sull'orario di lavoro e della direttiva sulle lavoratrici gestanti.Diverse categorie di, ...

