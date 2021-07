Comer Industries acquisisce Walterscheid Powertrain per 203 milioni di euro (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Comer Industries, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di sistemi avanzati di ingegneria per la trasmissione di potenza, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di WPG Holdco, società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, leader nel settore dell’Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie). L’accordo prevede che l’acquisizione avvenga a fronte di un corrispettivo di circa 203 milioni di euro, con un esborso di cassa per 40 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di sistemi avanzati di ingegneria per la trasmissione di potenza, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di WPG Holdco, società capogruppo diGroup, leader nel settore dell’Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie). L’accordo prevede che l’acquisizione avvenga a fronte di un corrispettivo di circa 203di, con un esborso di cassa per 40 ...

