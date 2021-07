Come Venerus e Mace hanno rinnovato l'urban pop in Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) La musica urban pop Italiana, fino a qualche anno fa, soffriva di un complesso di inferiorità nei confronti delle grandi produzioni internazionali, cercando faticosamente di rincorrere le sonorità più in voga provenienti da Oltreoceano, ma dando sempre l'impressione di arrivare in ritardo di almeno due-tre anni. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una crescita esponenziale nelle produzioni r&b e rap made in Italy, grazie anche ad artisti che hanno forgiato il loro gusto musicale al di fuori dei nostri confini. Ci riferiamo in particolare a Venerus e Mace, rispettivamente cantautore e produttore , ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 luglio 2021) La musicapopna, fino a qualche anno fa, soffriva di un complesso di inferiorità nei confronti delle grandi produzioni internazionali, cercando faticosamente di rincorrere le sonorità più in voga provenienti da Oltreoceano, ma dando sempre l'impressione di arrivare in ritardo di almeno due-tre anni. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una crescita esponenziale nelle produzioni r&b e rap made in Italy, grazie anche ad artisti cheforgiato il loro gusto musicale al di fuori dei nostri confini. Ci riferiamo in particolare a, rispettivamente cantautore e produttore , ...

