Colpo Sampdoria, il centrocampista belga potrebbe ritornare in Serie A (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo l’esperienza in Premier League il centrocampista Dennis Praet sarebbe pronto a tornare alla Sampdoria. Le ultime ore di calciomercato avvicinano il belga alla società blucerchiata. Praet passò al Leicester nell’estate del 2019, ma dopo due stagioni non al suo livello potrebbe ritornare al club che lo ha lanciato . Proprio a Genova il centrocampista belga trovò il suo rendimento migliore, disputando in tre anni (dal 2016 al 2019) 98 partite. Praet Sampdoria, la voce arriva dall’Inghilterra Come riportato dal giornale inglese “The Athletic” ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo l’esperienza in Premier League ilDennis Praet sarebbe pronto a tornare alla. Le ultime ore di calciomercato avvicinano ilalla società blucerchiata. Praet passò al Leicester nell’estate del 2019, ma dopo due stagioni non al suo livelloal club che lo ha lanciato . Proprio a Genova iltrovò il suo rendimento migliore, disputando in tre anni (dal 2016 al 2019) 98 partite. Praet, la voce arriva dall’Inghilterra Come riportato dal giornale inglese “The Athletic” ...

Advertising

jeffpilcher : L'ultima volta che alla prima giornata ci sono state #Inter-#Genoa e #Sampdoria-#Milan le due genovesi sono arrivat… - Giacomobacci2 : RT @MilanLiveIT: La #Sampdoria piomba su #Conti???? Possibile contropartita per arrivare a #Damsgaard?? - MilanLiveIT : La #Sampdoria piomba su #Conti???? Possibile contropartita per arrivare a #Damsgaard?? - aleeremos : #Sampdoria Women, colpo dalla #Juventus: arriva la stella Kristin #Carrer @SampNews24 - PiacenzaSera : Un nuovo terzino sinistro per il Piace, dalla Samp primavera arriva Simone Giordano - Colpo in entrata per il Piace… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Sampdoria Il gol da centrocampo di Patrik Schick è il più bello degli Europei Il suo colpo di genio da centrocampo nel match contro la Scozia, un tiro di prima intenzione che si ... E forse permetterà all'ex attaccante di Roma e Sampdoria di recuperare " almeno in parte " la ...

PRIMA GIORNATA CALENDARIO SERIE A 2021 - 2022/ Napoli Venezia, speciale per Spalletti ... visto che l'Atalanta sarà ospite del Torino; anche per il Milan la Sampdoria rappresenta un brutto ricordo in avvio di campionato, qualche anno fa un colpo di testa di Andrea Costa aveva sancito una ...

Sampdoria Futsal, colpo Ghobrani: «Non vedo l'ora di indossare la maglia» Samp News 24 Tutto su Antonis Siatounis: cinque curiosità sul giovanissimo talento greco del Monza Continua la campagna di rafforzamento del Monza che ha da pochi giorni piazzato un colpo molto importante. Dopo essersi messo in mostra soprattutto nell’ultimo campionato primavera con la maglia della ...

Piccoli ritorna, sono vicini Reca e Colley L’attaccante ancora in prestito dall’Atalanta, il ds Pecini punta ad avere anche gli ex Crotone e Verona. Ed insiste per Frattesi ...

Il suodi genio da centrocampo nel match contro la Scozia, un tiro di prima intenzione che si ... E forse permetterà all'ex attaccante di Roma edi recuperare " almeno in parte " la ...... visto che l'Atalanta sarà ospite del Torino; anche per il Milan larappresenta un brutto ricordo in avvio di campionato, qualche anno fa undi testa di Andrea Costa aveva sancito una ...Continua la campagna di rafforzamento del Monza che ha da pochi giorni piazzato un colpo molto importante. Dopo essersi messo in mostra soprattutto nell’ultimo campionato primavera con la maglia della ...L’attaccante ancora in prestito dall’Atalanta, il ds Pecini punta ad avere anche gli ex Crotone e Verona. Ed insiste per Frattesi ...