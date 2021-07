Codacons: “Fedez ci denuncia per stalking? Noi al lavoro su maxi querela” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Siamo felici dell’annuncio di Fedez di una querela contro di noi. Sarà finalmente l’occasione per far cessare le violenze, le ingiurie e gli insulti che periodicamente rivolge al Codacons e che fomentano odio sul web”. Ad affermarlo all’Adnkronos è il presidente del Codacons Carlo Rienzi che risponde così all’annuncio social, da parte del rapper, di voler querelare l’associazione per “stalking giudiziario”. “Il Codacons – prosegue Rienzi – è colpevole a suo dire di ‘lesa maestà’ per aver osato criticarlo per alcuni comportamenti. Fedez, evidentemente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “Siamo felici dell’annuncio didi unacontro di noi. Sarà finalmente l’occasione per far cessare le violenze, le ingiurie e gli insulti che periodicamente rivolge ale che fomentano odio sul web”. Ad affermarlo all’Adnkronos è il presidente delCarlo Rienzi che risponde così all’annuncio social, da parte del rapper, di volerre l’associazione per “giudiziario”. “Il– prosegue Rienzi – è colpevole a suo dire di ‘lesa maestà’ per aver osato criticarlo per alcuni comportamenti., evidentemente ...

Advertising

MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - RobertoBurioni : Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita.… - rtl1025 : ?? #Fedez: 'Nuova raccomandata di #Codacons, paragonano i soldi che abbiamo raccolto per aiutare i lavoratori dello… - c4nyonlune : RT @MetaErmal: Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico no… - Fingun : @Codacons Potete gentilmente pubblicare copia della comunicazione inviata a @Fedez? così anche noi consumatori poss… -