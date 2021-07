Clamoroso | Diego Costa era un giocatore del Bologna Accordo saltato per veto di Mihajlovic

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 16 luglio 2021) Indiscrezione pazzesca quella rilasciata da Alfredo Pedulla ai microfoni di Sportitalia: Walter Sabatini, d.s. del, era riuscito a chiudere uncon lo svincolato. Una base di 2,5 milioni a stagione con un doppio bonus (il primo alla firma) per accaparrarsi il campione ex Chelsea e Atletico Madrid. A fermare tutto è stato Sinisache ha imposto unsull’acquisto diper un’impossibilità nella gestione dell’attaccante. Ora la punta spagnola è seguito anche dal Besiktas in Turchia e Marsiglia e Lille in ...