Città di Napoli | XII Edizione Premio Ammaturo Legalità

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti 'La città di Napoli ti tende una mano che noi dobbiamo stringere forte. Dobbiamo saper meritare questa… - ilpost : A Caivano, 37mila abitanti della città metropolitana di Napoli, quest’anno non ci saranno i campi estivi per i bamb… - Ettore_Rosato : Ecco i lavori alta velocità Napoli-Bari. Uno dei progetti che cambia l’Italia, ora procede rapidamente, finanziato… - magazinepragma : Campania, De Luca a sostegno degli operai Whirlpool: il comunicato - OltreleColonne : XII Edizione Premio Ammaturo Legalità- Città di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Città Napoli

La Repubblica

"Il Premio Ammaturo Legalità -di" XII Edizione" è stato conferito al Personale della 8ª Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura di, della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di P. ..."L'apertura del nostro comitato elettorale è il momento che segna un passo importante nel percorso che stiamo costruendo per portaread essere unamigliore". Lo ha dichiarato Alessandra Clemente, candidata sindaco di, che questa mattina ha presentato alla stampa il suo comitato elettorale in via Nazario Sauro 23.