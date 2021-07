Cino Ricci: “Bracco ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e donarlo a Imperia” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Diana Bracco non ha fatto bene: ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e a donarlo a Imperia”. Cino Ricci, lo skipper di Azzurra, promuove a pieni voti l’iniziativa Diana De Silva Bracco, leader dell’omonimo gruppo farmaceutico specializzato nell’immagine diagnostica, tramite la Fondazione Bracco. “Basti pensare che tutte le marine militari del mondo -dice Ricci all’Adnkronos- formano i loro futuri ufficiali su velieri, il nostro è l’Amerigo Vespucci: quelle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) “Diananon habene: haa farile a”., lo skipper di Azzurra, promuove a pieni voti l’iniziativa Diana De Silva, leader dell’omonimo gruppo farmaceutico specializzato nell’immagine diagnostica, tramite la Fondazione. “Basti pensare che tutte le marine militari del mondo -diceall’Adnkronos- formano i loro futuri ufficiali su velieri, il nostro è l’Amerigo Vespucci: quelle ...

Advertising

zazoomblog : Cino Ricci: Bracco ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e donarlo a Imperia - #Ricci: #Bracco #fatto… - StraNotizie : Cino Ricci: 'Bracco ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e donarlo a Imperia' - fisco24_info : Cino Ricci: 'Bracco ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e donarlo a Imperia': 'Diana Bracco non ha fatto… - italiaserait : Cino Ricci: “Bracco ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e donarlo a Imperia” - TV7Benevento : Nautica: Cino Ricci, 'Bracco ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e donarlo a Imperia'... -