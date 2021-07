Cinema | asse tra Italia e Serbia | concorso online per filmmaker under 30

(Di giovedì 15 luglio 2021) E’ stato pubblicato il bando per ila cura di Excellence International intitolato “Short with a view on fe(u)ature”. L’obiettivo del bando e’ quello di offrire a giovanini e serbitrenta, la possibilita’ di presentare le proprie opere ai professionisti delno e serbo (produttori, distributori, attori, sceneggiatori) nonche’ protagonisti del “Festival delItalo-Serbo di Belgrado”, con l’opportunita’ di dimostrare il proprio talento ad affermati operatori del settoretografico, ...

E' stato pubblicato il bando per il concorso online a cura di Excellence International intitolato "Short with a view on fe(u)ature". L'obiettivo del bando e' quello di offrire a giovani filmmaker ital ...Il nuovo film del regista The French Dispatch, dopo il passaggio in Concorso a Cannes, sarà nelle sale italiane dal prossimo 11 novembre ...