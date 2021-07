Ci siamo illusi di aver cancellato la tortura dalle nostre carceri (Di giovedì 15 luglio 2021) Conservando una regolamentare distanza di sicurezza, penso che presidente del Consiglio e ministra della Giustizia, visitando insieme il carcere di Santa Maria Capua Vetere, abbiano fatto la cosa migliore che potessero fare. E tenendo i loro discorsi all’uscita abbiano detto le cose migliori che si potessero dire. Hanno detto di aver visto, che è la condizione prima per capire, e di aver sperimentato che là dentro “si fa fatica perfino a respirare”, che è due volte vero. Quando (sempre) buoni propositi sul carcere si sono squallidamente impantanati, come da ultimo con Andrea Orlando ministro e Glauco Giostra coordinatore dei cosiddetti Stati generali, è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Conservando una regolamentare distanza di sicurezza, penso che presidente del Consiglio e ministra della Giustizia, visitando insieme il carcere di Santa Maria Capua Vetere, abbiano fatto la cosa migliore che potessero fare. E tenendo i loro discorsi all’uscita abbiano detto le cose migliori che si potessero dire. Hanno detto divisto, che è la condizione prima per capire, e disperimentato che là dentro “si fa fatica perfino a respirare”, che è due volte vero. Quando (sempre) buoni propositi sul carcere si sono squallidamente impantanati, come da ultimo con Andrea Orlando ministro e Glauco Giostra coordinatore dei cosiddetti Stati generali, è ...

