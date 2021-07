Christian Pulisic palleggia su una cernia in via d’estinzione: video virale e un “mare” di critiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Il video su Instagram. Nel filmato condiviso sui social dallo stesso calciatore, Pulisic appare visibilmente divertito: in compagnia di alcuni amici, palleggia con destrezza, seduto in equilibrio sul bordo della barca. Sotto i suoi piedi, ancora in acqua, c’è la cernia gigante, appena catturata. Tutti ridono divertiti mentre il campione del Chelsea, rischia di perdere l’equilibrio e finire in acqua, facendo sobbalzare il povero animale. I commenti dei follower. Il post ha totalizzato 506mila like e oltre 16mila commenti. “La vita mi è passata davanti agli occhi. Che giornata sull’acqua”, ha scritto il calciatore. Ma non tutti hanno apprezzato il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilsu Instagram. Nel filmato condiviso sui social dallo stesso calciatore, Pulisic appare visibilmente divertito: in compagnia di alcuni amici, palleggia con destrezza, seduto in equilibrio sul bordo della barca. Sotto i suoi piedi, ancora in acqua, c’è lagigante, appena catturata. Tutti ridono divertiti mentre il campione del Chelsea, rischia di perdere l’equilibrio e finire in acqua, facendo sobbalzare il povero animale. I commenti dei follower. Il post ha totalizzato 506mila like e oltre 16mila commenti. “La vita mi è passata davanti agli occhi. Che giornata sull’acqua”, ha scritto il calciatore. Ma non tutti hanno apprezzato il ...

FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? La stella del #Chelsea Christian #Pulisic criticato dagli #animali… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? La stella del #Chelsea Christian #Pulisic criticato dagli… - LaStampaTV : VIDEO | La stella del Chelsea Christian Pulisic criticato dagli animalisti per un video in cui palleggia su una cer… - Giornaleditalia : Christian Pulisic palleggia su una cernia in via d'estinzione: IL VIDEO -

