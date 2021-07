Chievo non ammesso in B, ma già al lavoro per il ricorso al Collegio di Garanzia. Il comunicato (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo quello del Cosenza per la riammissione in Serie B, anche il Chievo ha diramato un comunicato stampa, annunciando di essere già al lavoro per il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Di seguito la nota dei clivensi: “A.C. ChievoVerona prende atto della decisione del Consiglio Federale della Figc e, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 21/22 annuncia di essere già al lavoro per il ricorso al Collegio di Garanzia del ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo quello del Cosenza per la riammissione in Serie B, anche ilha diramato unstampa, annunciando di essere già alper ilaldidel CONI. Di seguito la nota dei clivensi: “A.C.Verona prende atto della decisione del Consiglio Federale della Figc e, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 21/22 annuncia di essere già alper ilaldidel ...

