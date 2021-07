Chiara Ferragni nella bufera dopo la visita al Castello di Avio, fan infuriati (Di giovedì 15 luglio 2021) Non si placano le discussioni su Chiara Ferragni, la nota influencer è stata presa di mira dopo aver visitato il Castello di Avio. Il motivo? alcuni abitanti non apprezzato la visita privata ed esclusiva della moglie di Fedez solo per pubblicità. Vediamo insieme cosa è accaduto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@ChiaraFerragni) Chiara Ferragni è sicuramente una delle ... Leggi su formatonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Non si placano le discussioni su, la nota influencer è stata presa di miraaverto ildi. Il motivo? alcuni abitanti non apprezzato laprivata ed esclusiva della moglie di Fedez solo per pubblicità. Vediamo insieme cosa è accaduto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@è sicuramente una delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni, la visita al Castello di Avio Era già successo lo scorso anno: ancora una volta Chiara Ferragni si trova al centro delle polemiche social a causa di una sua visita ad una delle bellezze italiane, il Castello di Avio . L'influencer ha condiviso molti scatti del suo tour, e sono ...

Ddl Zan, cosa sta accadendo e cosa succederà. Tutto ciò che c'è da sapere ... i soli che con i loro voti potrebbero " forse " salvare il ddl Zan, si comprende come la legge tanto cara a Fedez e Chiara Ferragni non sia mai stata in bilico come adesso. Questo deve fungere da ...

Chiara Ferragni liquida i soci: alla sorella Valentina spettano 50 euro ComingSoon.it Si stufa Fedez ed il Codacons viene citato per stalking giudiziario: cosa comporta Dice basta Fedez ed il Codacons viene citato per stalking giudiziario dopo l'ennesimo esposto, con necessità di capirne bene il significato ...

Fedez avvilito dopo lo scontro con il Codacons, l’appello di Chiara Ferragni (SoloDonna) Lo sfogo del rapper ha indispettito il Codacons, che ha deciso di querelare Fedez per le frasi ingiuriose che ha rivolto all’associazione, per finire poi citato per stalking giudiziario ...

