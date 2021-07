Chiara Ferragni, la 'parolaccia' di Leone dopo il regalo di Fedez. Fan increduli: 'Ma che ha detto?' (Di giovedì 15 luglio 2021) la 'parolaccia' di Leone dopo il regalo di Fedez. Fan increduli: ' Ma che ha detto? '. Oggi, il rapper milanese ha condiviso una serie di stories su Instagram in cui ha documentato la 'consegna' di un ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) la '' diildi. Fan: ' Ma che ha? '. Oggi, il rapper milanese ha condiviso una serie di stories su Instagram in cui ha documentato la 'consegna' di un ...

Advertising

trash_italiano : Ho bisogno del +27% di possibilità di segnare by Chiara Ferragni. #Euro2020 - fanpage : Fedez, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ha spiegato che i continui contrasti con il #codacons gli stanno… - vogue_italia : Così piccole da stare in una mano ???? - zazoomblog : Chiara Ferragni la parolaccia di Leone dopo il regalo di Fedez. Fan increduli: «Ma che ha detto?» - #Chiara… - hvartljess : che brutto quando cerco di fare amicizia in real e quando mi chiedono il nick del profilo privato mi urlano: MA SEI… -