Chi è Jessica Aidi, neo moglie del calciatore della Nazionale Marco Verratti? (Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco chi è Jessica Aidi, la moglie di Marco Verratti, calciatore della Nazionale Italiana Jessica Aidi è una modella ventottenne di origini francesi. Nata l’11 luglio 1992 a Montpellier, è riuscita a catturare l’interesse delle agenzie di moda, tra cui la famosa Next Model Management di New York. Grazie a quest’ultima, la Aidi ha iniziato a calcare le passerelle di alcuni celebri brand per poi farsi immortalare per riviste importati, tra cui Elle e Sport Illustrated. E’ giunta tra ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco chi è, ladiItalianaè una moventottenne di origini francesi. Nata l’11 luglio 1992 a Montpellier, è riuscita a catturare l’interesse delle agenzie di moda, tra cui la famosa Next Model Management di New York. Grazie a quest’ultima, laha iniziato a calcare le passerelle di alcuni celebri brand per poi farsi immortalare per riviste importati, tra cui Elle e Sport Illustrated. E’ giunta tra ...

