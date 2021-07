Chi è davvero DigitalBits, il nuovo sponsor della Roma (Di giovedì 15 luglio 2021) Da blockchain a banca del futuro, passando per i fan token e gli Nft: ecco di che cosa si occupa il nuovo partner della squadra giallorossa. In attesa che tocchi all'Inter Leggi su repubblica (Di giovedì 15 luglio 2021) Da blockchain a banca del futuro, passando per i fan token e gli Nft: ecco di che cosa si occupa ilpartnersquadra giallorossa. In attesa che tocchi all'Inter

Advertising

pietroraffa : Che poi, chi non fa il vaccino ma pretende di vivere normalmente in mezzo a una pandemia, otterrebbe una sola liber… - davidallegranti : Ma davvero? Ma chi l’avrebbe mai detto - marcodimaio : Il #RedditoDiCittadinanza è una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati. Nel 2022… - VDomenici77 : Questi dati sono davvero negativi, purtroppo non così inattesi, soprattutto per chi lavora con e nelle scuole. Il p… - Murdock16362351 : @CesareOrtis Cesare, ma possibile che non chiedano a chi questo settore lo conosce davvero? Ci sono fior di esperti… -