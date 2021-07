Chi è Alessandro, il nuovo fidanzato di Matilde Gioli (Di giovedì 15 luglio 2021) Poche parole e qualche scatto romantico per far drizzare le antenne a tutti. È così che Matilde Gioli presenta l’uomo che le ha rubato il cuore, Alessandro, affascinante istruttore di equitazione con il quale mostra il suo sorriso migliore. Niente dediche romantiche, quelle sono messe al bando per una guerriera come lei, ma solo una frase di Major Lazer che ha però voluto accompagnare con un fiume di cuori, a testimonianza di un sentimento che va ben oltre l’amicizia: “Siamo i Titani. Non possiamo smettere di combattere”. L’occasione giusta per questa presentazione così particolare è stata servita su un piatto d’argento dalla vittoria ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 luglio 2021) Poche parole e qualche scatto romantico per far drizzare le antenne a tutti. È così chepresenta l’uomo che le ha rubato il cuore,, affascinante istruttore di equitazione con il quale mostra il suo sorriso migliore. Niente dediche romantiche, quelle sono messe al bando per una guerriera come lei, ma solo una frase di Major Lazer che ha però voluto accompagnare con un fiume di cuori, a testimonianza di un sentimento che va ben oltre l’amicizia: “Siamo i Titani. Non possiamo smettere di combattere”. L’occasione giusta per questa presentazione così particolare è stata servita su un piatto d’argento dalla vittoria ...

