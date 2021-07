Chernobylite | Il nuovo Trailer è incentrato sulla Trama

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’editore di videogiochi All in! Games e lo studio The Farm 51, sono lieti di presentare undel gioco e una patch nuovi di zecca per, il GDR di sopravvivenza horror dai tratti fantascientifici ambientato nel panorama 3D di Chernobyl. Ilci fa conoscere meglio Igor, il protagonista di, mentre la patch è l’ultimo aggiornamento prima del rilascio ufficiale per PC (Steam, GOG, Epic Games Store), il 28 luglio 2021. Ilsi concentra sul rapporto tra Igor e lo stalker oscuro, lasciandoci ...

Advertising

GamingToday4 : Chernobylite, pubblicato un nuovo trailer - GamingTalker : Chernobylite, il nuovo trailer della storia è dedicato ad Igor - IGNitalia : In un nuovo diario di sviluppo, i ragazzi di The Farm 51 hanno raccontato di come i viaggi effettuati a Chernobyl a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chernobylite nuovo

All In! Games insieme a The Farm 51 hanno recentemente pubblicato unStory Trailer dedicato a, titolo attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam. La clip video, disponibile in calce alla notizia, si focalizza principalmente sul ...Occhi puntati anche su Space Jam: A New Legacy, gioco ispirato alfilm con protagonisti ... Il 28 luglio è la volta di The Forgotten City e dell'atteso, horror game - sviluppato da ...L'editore di videogiochi All in! Games e lo studio The Farm 51, sono lieti di presentare un trailer incentrato sulla trama del gioco e una patch nuovi di ...Il tanto atteso rework di World War 3 è finalmente in arrivo, e dopo un anno di lavoro The Farm 51 sembra essere finalmente pronta a rilasciarloWorld War ...