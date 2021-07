Chelsea | Joe Cole | “Mourinho ha rovinato il club | ci ha resi odiosi”

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Odiavamo il Liverpool e il Manchester United, ma è statoa farceli odiare. Ci ha. Ilera un belprima che arrivasse lui, giusto? Avevamo un bellissimo bar per i giocatori, i ragazzi delle altre squadre potevano venire a giocare con noi e poi potevamo andarcene in giro la sera per Londra. Era un bel, e anchel’aveva riconosciuto, ma disse ‘voglio rendere questo il peggior gruppo da affrontare, e tutti mi odieranno’. Ci ha aizzati e noi lo abbiamo seguito”. Comincia così l’intervento di Joe, ex giocatore ...

Lo ha confermatoCole, ex calciatore allenato dallo Special One ai tempi del. Queste le sue dichiarazioni a proposito del portoghese rilasciate durante un'intervista a The Greatest Game: ...Lo amavi pure quando ti lasciava fuori squadra' 'Ilera una squadra simpatica. Poi arrivò Mourinho'.Cole ricorda, al podcast The Greatest Game di Jamie Carragher, la trasformazione che ...“Odiavamo il Liverpool e il Manchester United, ma è stato Mourinho a farceli odiare. Ci ha resi odiosi. Il Chelsea era un bel club prima che arrivasse lui, giusto? Avevamo un b ...La Roma attende con ansia l'inizio della nuova stagione agli ordini di Mourinho: intanto, arriva una stoccata allo 'Special One' ...