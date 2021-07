Cecchi Paone sospeso dalla massoneria: sarà processato dal Grande Oriente d’Italia per la sua intervista a FQ Millennium (Di giovedì 15 luglio 2021) Alessandro Cecchi Paone sarà processato. Però non finirà alla sbarra in un tribunale normale. Il suo sarà un processo massonico; al termine del quale potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari, dell’ammonizione all’espulsione. Nel frattempo è stato sospeso “da ogni attività rituale”, attraverso un decreto firmato, il 13 luglio, dal Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (GOI), Stefano Bisi. Il motivo? Il noto giornalista, personaggio televisivo e professore universitario (più tanto altro) risulta sotto inchiesta per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Alessandro. Però non finirà alla sbarra in un tribunale normale. Il suoun processo massonico; al termine del quale potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari, dell’ammonizione all’espulsione. Nel frattempo è stato“da ogni attività rituale”, attraverso un decreto firmato, il 13 luglio, dal Gran Maestro del(GOI), Stefano Bisi. Il motivo? Il noto giornalista, personaggio televisivo e professore universitario (più tanto altro) risulta sotto inchiesta per ...

