Cecchi Paone: 130mila morti di Covid per colpa della destra. Meloni: hai dimenticato Arcuri e Speranza (Di giovedì 15 luglio 2021) Alessandro Cecchi Paone in tv attacca la destra “irresponsabile e tendenzialmente no vax”. Intervenendo a “Zona bianca” su Rete4 il giornalista ha detto che la destra non ha aiutato il paese a difendersi e nemmeno i 130mila morti a non morire. Cecchi Paone: la destra non ha aiutato il Paese durante la pandemia Alle obiezioni di Giuseppe Cruciani, presente in studio, Cecchi Paone ha replicato dicendo che la destra ha fatto propaganda contro la mascherina, e i leader hanno fatto una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Alessandroin tv attacca la“irresponsabile e tendenzialmente no vax”. Intervenendo a “Zona bianca” su Rete4 il giornalista ha detto che lanon ha aiutato il paese a difendersi e nemmeno ia non morire.: lanon ha aiutato il Paese durante la pandemia Alle obiezioni di Giuseppe Cruciani, presente in studio,ha replicato dicendo che laha fatto propaganda contro la mascherina, e i leader hanno fatto una ...

