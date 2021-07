C’è Berlusconi con Maresca, ecco il simbolo di Forza Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla fine, la scelta l’hanno fatta gli esperti di comunicazione a cui si affida il partito nazionale. E pazienza se Catello Maresca attacca il suo diretto competitor Gaetano Manfredi sostenendo che è “un candidato calato da Roma“. Ma il simbolo di Forza Italia, uno dei partiti, assieme a Fratelli d’Italia e Lega, che sosterrà la corsa ell’ex pm della Dda verso Palazzo San Giacomo, l’ha deciso proprio la segreteria romana dei Berlusconiani. Bocciate tutte e 20 le opzioni napoletane, rispunta il nome di Berlusconi nel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla fine, la scelta l’hanno fatta gli esperti di comunicazione a cui si affida il partito nazionale. E pazienza se Catelloattacca il suo diretto competitor Gaetano Manfredi sostenendo che è “un candidato calato da Roma“. Ma ildi, uno dei partiti, assieme a Fratelli d’e Lega, che sosterrà la corsa ell’ex pm della Dda verso Palazzo San Giacomo, l’ha deciso proprio la segreteria romana deiani. Bocciate tutte e 20 le opzioni napoletane, rispunta il nome dinel ...

