Cda Rai senza opposizione | epurato Giampaolo Rossi L’ira della Meloni

Roma, 15 lug – Il Parlamento elegge quattro membri del Cda Rai, epurato Giampaolo Rossi, candidato FdI, e Giorgia Meloni va all'attacco: "opposizione tagliata fuori, modello cinese". Per consuetudine infatti un membro del Cda Rai espresso dal Parlamento appartiene all'opposizione (se non la carica di presidente), ma così non è con la maggioranza Draghi. Cda Rai: il Senato elegge De Biasio e Di Majo, la Camera Bria e Agnes. Tagliato fuori Rossi Nel dettaglio, il Senato ha eletto Igor De Biasio e Alessandro Di Majo come membri del Cda Rai. De Biasio ha ottenuto 102 ...

