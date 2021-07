Cavandoli Lega | “Ok mio odg per garantire lezioni in presenza”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 luglio 2021) "La scuola a settembre deve riprendere in, il nostro compito è fare in modo che sia in sicurezza. Per questo ho chiesto un passo in più al Governo che ha già stanziato nel decreto Sostegni-bis 350 milioni per finanziare sanificazione e strumenti informatici per la didattica". Così Laura, deputata parmigiana dellae Presidente della Commissione d’Inchiesta sugli affidi dei minori. L'articolo .