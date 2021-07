Cavalli morti e animali denutriti | l’amara scoperta alle porte di Napoli

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un cavallo morto ricoperto da un telone, in avanzato stato di putrefazione; resti di un altro cavallo probabilmente interrato nella stessa area e numerosida cortile non identificati, galline, anatre e maiali fortemente: è l’immondocidio rinvenuto dai Carabinieri della stazione di Barra (Na), quartiere nell’area orientale di, all’interno di un podere della zona. Giunti sul posto, dopo le segnalazioni dei residenti della zona allarmati dal cattivo odore proveniente dal piccolo podere del quartiere sito a pochi passi dall’Ospedale del Mare, ...

... come nella potentissima All del 2008, esposta a Palazzo Grassi a Venezia, nove corpicoperti ... E.' (il dito) o alle opere coi, che richiamano (e disintegrano, anarchicamente) il concetto ......sonoconigli e galline. Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando durante le operazioni di spegnimento hanno messo in salvo numerosi animali, un mulo, anatre, e. ...Maracalagonis. Intorno alle 20:00 di ieri un vasto incendio è divampato in due terreni privati e tra la vegetazione a Maracalagonis.In uno dei ...Almeno per questa estate, si chiedeva una nuova ordinanza, che andasse a tutelare il benessere dei cavalli, troppe volte lasciati sotto il sole cocente e, nuovamente ahinoi, morente. Alla fine la ...