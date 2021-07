Caterina Balivo, turista in speciale compagnia: “Non c’è cosa più bella…” (Di giovedì 15 luglio 2021) È principesca, la presentatrice tv campana, che sul suo profilo Instagram appare sontuosa più che mai. Solo applausi per Caterina Balivo. Non c’è da pensare solamente alle vacanze. La bella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 luglio 2021) È principesca, la presentatrice tv campana, che sul suo profilo Instagram appare sontuosa più che mai. Solo applausi per. Non c’è da pensare solamente alle vacanze. LaL'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

riverflow_11 : Mi piace pensare che a Caterina Balivo stesse sulle palle collina - _yvanx : @neodie Caterina Balivo dopo il licenziamento - positanonews : Caterina Balivo decolletè da urlo a mare fra Capri e Positano, poi da Don Alfonso per tifare l’ Italia tra le #news… - positanonews : #AltreNews #Copertina Caterina Balivo decolletè da urlo a mare fra Capri e Positano, poi da Don Alfonso per tifare… - italia_news_it : COVID / RUDY ZERBI E CATERINA BALIVO IN CAMPO PER UN’ESTATE IN SALUTE -