Advertising

PePPe05663972 : RT @Lasiciliaweb: Sequestrati 34 chili di marijuana Catania. Trasportavano Amnesia: arrestati due corrieri della droga - ilmattinodisici : #Provincesiciliane Catania, sequestrati 37 chili di marijuana e 150 munizioni: due arresti - ilSicilia : #Cronaca #arresto Catania: sequestrati 37 kg di marijuana e più di 100 munizioni, due arresti… - retewebitalia : Sequestrati dalla Guardia di Finanza 37 kg di marijuana a Catania. Due arresti. - #retewebitalia #news #oggi… - Lasiciliaweb : Sequestrati 34 chili di marijuana Catania. Trasportavano Amnesia: arrestati due corrieri della droga… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania sequestrati

P., 33 anni, anch'egli di, sorpreso in più occasioni a uscire, in orari notturni, con grossi involucri da una palazzina in centro città. Le relative attività di perquisizione, che hanno visto ...... fermati dalla Gdf ? Fiamme gialle,16 mila prodotti contraffatti ? Scoperti oltre ... con il supporto militari appartenenti alla Compagnia Pronto Impiego di, hanno rinvenuto 24 kg ...La Guardia di finanza di Catania, nell'ambito di due distinti interventi a contrasto del traffico di droga, ha sequestrato 37 chilogrammi di marijuana e arrestato due responsabili ...Trentasette chilogrammi di marijuana ad alto potenziale stupefacente e due catanesi arrestati. E’ il bilancio di un’operazione della Guardia di finanza di Catania in due distinte operazioni. Sono stat ...