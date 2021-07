Caso rimborsopoli, a processo sei arbitri dell’AIA: ecco cosa può accadere (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di oggi inizierà il processo per sei arbitri dell’AIA, indagati per il Caso “rimborsopoli”. Oggi inizierà il processo che vedrà come protagonisti sei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di oggi inizierà ilper sei, indagati per il”. Oggi inizierà ilche vedrà come protagonisti sei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gianmarcodonato : Sarà certamente un caso, ma la notizia che nell'affaire di Rimborsopoli Lombardia, il capogruppo della Lega al Sena… - RomanatoLiliana : @Tg3web Romeo della Lega condannato per il caso rimborsopoli ...ladroni ora e sempre - gred_vet : RT @mariamasi14: @LegaSalvini Ma non sarebbe il caso di cercare una nave carica di immigrati per distrarre i vostri elettori? - mariamasi14 : @LegaSalvini Ma non sarebbe il caso di cercare una nave carica di immigrati per distrarre i vostri elettori? -