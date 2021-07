Caso Perez, ricatto da 10 milioni per far sparire gli audio (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Real Madrid, tramite il proprio profilo Twitter, ha rivelato che, nel 2011, il giornalista Jose Antonio Abellan avrebbe ricattato il vicepresidente Eduardo Fernádez de Blas, chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire alcuni audio registrati in maniera illegale e poi manipolati a dovere. “Il Transistor di Onda Zero rivela che Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo ha ricattato chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire gli audio registrati in modo illegale e manipolato“. El ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Real Madrid, tramite il proprio profilo Twitter, ha rivelato che, nel 2011, il giornalista Jose Antonio Abellan avrebbe ricattato il vicepresidente Eduardo Fernádez de Blas, chiedendogli 10di euro per faralcuniregistrati in maniera illegale e poi manipolati a dovere. “Il Transistor di Onda Zero rivela che Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo ha ricattato chiedendogli 10di euro per fargliregistrati in modo illegale e manipolato“. El ...

