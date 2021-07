Caso Perez, il Real: 'Ricatto da 10 milioni per far sparire gli audio' (Di giovedì 15 luglio 2021) MADRID (Spagna) - Hanno scatenato un putiferio mediatico gli audio pubblicati dal quotidiano spagnolo 'El Confidencial', con l'attuale presidente del Real Madrid protagonista. In queste conversazioni ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) MADRID (Spagna) - Hanno scatenato un putiferio mediatico glipubblicati dal quotidiano spagnolo 'El Confidencial', con l'attuale presidente delMadrid protagonista. In queste conversazioni ...

Advertising

sportli26181512 : Caso Perez, il Real: 'Ricatto da 10 milioni per far sparire gli audio': Emergono nuovi retroscena in merito alle co… - gianmancho1 : RT @glmdj: ??La #stampa italiana non ha aggiornato sulla #SuperLeague ma ha messo in evidenza le intercettazioni di #Perez ??in cui si espri… - hoonestlyy : RT @glmdj: ??La #stampa italiana non ha aggiornato sulla #SuperLeague ma ha messo in evidenza le intercettazioni di #Perez ??in cui si espri… - ZonaJuventina : RT @glmdj: ??La #stampa italiana non ha aggiornato sulla #SuperLeague ma ha messo in evidenza le intercettazioni di #Perez ??in cui si espri… - robertorodi76 : RT @glmdj: ??La #stampa italiana non ha aggiornato sulla #SuperLeague ma ha messo in evidenza le intercettazioni di #Perez ??in cui si espri… -