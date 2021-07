Caso bus Azzurri, così i campioni d’Europa hanno potuto sfilare per Roma (Di giovedì 15 luglio 2021) La polemica sulla sfilata per le strade di Roma degli Azzurri trionfatori d’Europa non è che un’amplificazione – dovuta all’importanza dell’evento – delle consuete dinamiche che incontrano le autorità preposte alla gestione dei servizi di ordine pubblico. Riannodiamo il nastro. In pieno timore per l’espansione della variante Delta del Covid, assistiamo alla nazionale italiana di calcio che va in passerella per le strade di Roma su un bus sightseen raccogliendo ovunque tripudi da migliaia di tifosi senza mascherina, di distanziamento neanche a parlarne. Ovviamente qualcosa non quadra, perché o il Covid non c’è più oppure, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) La polemica sulla sfilata per le strade dideglitrionfatorinon è che un’amplificazione – dovuta all’importanza dell’evento – delle consuete dinamiche che incontrano le autorità preposte alla gestione dei servizi di ordine pubblico. Riannodiamo il nastro. In pieno timore per l’espansione della variante Delta del Covid, assistiamo alla nazionale italiana di calcio che va in passerella per le strade disu un bus sightseen raccogliendo ovunque tripudi da migliaia di tifosi senza mascherina, di distanziamento neanche a parlarne. Ovviamente qualcosa non quadra, perché o il Covid non c’è più oppure, ...

