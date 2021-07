Cashback, ci siamo: arrivano le conferme per i 150 euro. I dettagli (Di giovedì 15 luglio 2021) arrivano le conferme per i partecipanti: da stamattina dall’app IO è possibile sapere se si rientra nel gruppo di chi ha ottenuto il Cashback Finalmente sembra essere arrivati ad una svolta per quel che riguarda la situazione Cashback. Infatti da qualche ora entrando nell’app IO è possibile scoprire se si rientra nella classifica dei beneficiari. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021)leper i partecipanti: da stamattina dall’app IO è possibile sapere se si rientra nel gruppo di chi ha ottenuto ilFinalmente sembra essere arrivati ad una svolta per quel che riguarda la situazione. Infatti da qualche ora entrando nell’app IO è possibile scoprire se si rientra nella classifica dei beneficiari. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Minutza2 : @PoliticaPerJedi 12% di aumento corrente elettrica, 21% di aumento il gas, stop al cashback tanto siamo tutti ricch… - IlMatto3 : @donnadimezzo Ma #Draghi ha tenuto da parte i soldi del #cashback. Magari, mentre siamo in ferie, *puff!* ... Spariti! - VienDalMare84 : RT @deboramau: Siamo incazzati neri, qui ci prendono per il culo, prima il condono poi via il #cashback poi il ministero della #transizione… - marino29b : RT @deboramau: Siamo incazzati neri, qui ci prendono per il culo, prima il condono poi via il #cashback poi il ministero della #transizione… - Teresa12401552 : RT @deboramau: Siamo incazzati neri, qui ci prendono per il culo, prima il condono poi via il #cashback poi il ministero della #transizione… -