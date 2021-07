Caserta, la mamma torna a casa e trova la figlia morta, con la spina dorsale spezzata (Di giovedì 15 luglio 2021) Una giovane donna di appena 34 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. o molto conosciuti in città. Getty Immages/Franco OrigliaUn’altra giovane donna se ne va. La vittima si chiamava Federica D’angelo e aveva 34 anni. La donna – riporta Fanpage – è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Teano, in provincia di Caserta, nel primo pomeriggio di lunedì 12 luglio. Il corpo, di Federica, da quanto si apprende, sarebbe stato trovato dalla madre al rientro in casa. La ragazza era già morta e la madre non ha potuto fare nulla: aveva una frattura alla ... Leggi su formatonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Una giovane donna di appena 34 anni è statatanella sua abitazione. o molto conosciuti in città. Getty Immages/Franco OrigliaUn’altra giovane donna se ne va. La vittima si chiamava Federica D’angelo e aveva 34 anni. La donna – riporta Fanpage – è statata senza vita nella sua abitazione a Teano, in provincia di, nel primo pomeriggio di lunedì 12 luglio. Il corpo, di Federica, da quanto si apprende, sarebbe statoto dalla madre al rientro in. La ragazza era giàe la madre non ha potuto fare nulla: aveva una frattura alla ...

Advertising

Giannirulz27 : @Kopame Per me la mia squadra preferita quando io sono giovano è la Roma ma la mia famiglia veniva da Campania (mio… - nadiussi : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO????????3475914297?????? ADOZIONE DI COPPIA??vi prego NON SEPARIAMOLI,??ANITA la mamma 13 anni,FOX il figlio 9/10 anni… - laurapink74 : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO????????3475914297?????? ADOZIONE DI COPPIA??vi prego NON SEPARIAMOLI,??ANITA la mamma 13 anni,FOX il figlio 9/10 anni… - carlocipolla : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO????????3475914297?????? ADOZIONE DI COPPIA??vi prego NON SEPARIAMOLI,??ANITA la mamma 13 anni,FOX il figlio 9/10 anni… - Disco__Bisco : Arrivate a Caserta, tutte trullallanti e spensierate, ci siamo avviate verso l'entrata della Reggia e abbiamo trova… -