Carolyn Smith diretta risponde “Non faccio il giudice di Amici quindi …”

(Di giovedì 15 luglio 2021) onosciamo tuttiper essere la ballerina e coreografa, ma anche la presidentessa della giuria del programma Ballando con le stelle ormai da tanti anni. Come sappiamo, la donna purtroppo è stata gravemente malata in questi anni ed ha dovuto lottare contro un brutto male, che ha sconfitto ma che poi costantemente si è ripresentato. Ad ogni modo, qualche mese fa è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori per aver commentato le esibizioni e alcuni fatti accaduti all’interno del programmadi Maria De Filippi.nello specifico avrebbe giudicato alcuni alunni della ...

"Ultimo ciclo di chemio, poi la verità"/ Romina Power: "E' finita!" Lo sfogo diè super impagnata e non si ferma un attimo. Oltre ad essere sempre presente ...fa una smentita su instagram: 'Non sono disperata e non faccio il giudice ad Amici!' Definire'giudice di Amici' è veramente una gaffe enorme: la storica presidente della ...Tra gli ospiti d’onore, oltre alla delegata del Prefetto di Treviso Paola De Palma e alla delegata della Provincia Emanuela Parchi, anche Carolyn Smith, di “Ballare con le stelle” anche lei una donna ...Carolyn Smith si sfoga sui social contro le fake news: "Non sono disperata e non faccio il giudice di Amici", dice il giudice di Ballando con le stelle.