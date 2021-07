Carlo Conti protagonista della nuova stagione televisiva Rai in diretta Facebook con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlo Conti torna ospite del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, giovedì 15 luglio dalle ore 17 in streaming su Facebook e YouTube di FqMagazine de Il Fatto Quotidiano. Il conduttore sarà uno dei protagonisti della pRossima stagione televisiva Rai con uno dei titoli di punta della rete ammiraglia “Tale e Quale Show” dal 17 settembre in prima serata. Sorprese in giuria, novità tra gli ospiti, un cast originale, questi gli ingredienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021)torna ospite del talk “Programma”, condotto da, giovedì 15 luglio dalle ore 17 in streaming sue YouTube di FqMagazine de Il Fatto Quotidiano. Il conduttore sarà uno dei protagonistimaRai con uno dei titoli di puntarete ammiraglia “Tale e Quale Show” dal 17 settembre in prima serata. Sorprese in giuria, novità tra gli ospiti, un cast originale, questi gli ingredienti ...

