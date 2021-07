Cari Lgbt, non vi fate strumentalizzare da Letta (Di giovedì 15 luglio 2021) Stanotte ho fatto un sogno. Ho sognato che tutti i “diversamente sessuali” (scusatemi ma fra Lgbt ecc. ecc. mi sono perso) si ribellassero e firmassero un pubblico appello contro chi palesemente li discrimina. Anzi, per meglio dire, li strumentalizza. E mi riferisco a una persona in particolare: Letta Enrico, segretario del Pd e nipote di cotanto zio. Sì, perché ormai è evidente che all’ex professore in esilio parigino più che combattere odio e discriminazione interessa portare a casa una bandierina vittoriosa contro l’odiato “nemico” Salvini, emblema delle oscure forze della reazione contro cui il partito del progresso non può che combattere. La rigidità ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 15 luglio 2021) Stanotte ho fatto un sogno. Ho sognato che tutti i “diversamente sessuali” (scusatemi ma fraecc. ecc. mi sono perso) si ribellassero e firmassero un pubblico appello contro chi palesemente li discrimina. Anzi, per meglio dire, li strumentalizza. E mi riferisco a una persona in particolare:Enrico, segretario del Pd e nipote di cotanto zio. Sì, perché ormai è evidente che all’ex professore in esilio parigino più che combattere odio e discriminazione interessa portare a casa una bandierina vittoriosa contro l’odiato “nemico” Salvini, emblema delle oscure forze della reazione contro cui il partito del progresso non può che combattere. La rigidità ...

