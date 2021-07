Carceri, le parole di Draghi a Santa Maria Capua Vetere valgono per tutti i detenuti: il sistema ed i suoi fallimenti I carcerati nel penitenziario in cui sono state immortalate le torture hanno scandito il nome del presidente del Consiglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Non siamo qui per celebrare discorsi ma i nostri fallimenti. Non si può dire che il presidente del Consiglio non ci abbia messo la faccia, andando in visita, con lq ministra della Giustizia, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quello delle torture subite da detenuti e documentate da video diffusi grazie ad un’inchiesta giornalistica. I detenuti hanno scandito il nome di Draghi. Prima era successo solo con Pannella che alla dignità dei ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 luglio 2021) Non siamo qui per celebrare discorsi ma i nostri. Non si può dire che ildelnon ci abbia messo la faccia, andando in visita, con lq ministra della Giustizia, nel carcere di. Quello dellesubite dae documentate da video diffusi grazie ad un’inchiesta giornalistica. Iildi. Prima era successo solo con Pannella che alla dignità dei ...

