Cantieri estivi, si posa la passerella di Campagnola: sabato sera chiusa la circonvallazione Paltriniano (Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano i tanti Cantieri estivi in città: l’Amministrazione continua a scommettere sulla ripartenza delle attività nell’estate 2021 e prosegue quindi l’impegno nell’investire nelle opere pubbliche sulle strade di Bergamo. Ecco gli aggiornamenti principali di questi prossimi giorni. La posa della passerella tra Campagnola e Malpensata: sabato notte chiude la circonvallazione Paltriniano Manca poco, ormai, al completamento del progetto di riqualificazione dell’ex area dismessa Mangimi Moretti, a Campagnola. Dopo la demolizione degli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano i tantiin città: l’Amministrazione continua a scommettere sulla ripartenza delle attività nell’estate 2021 e prosegue quindi l’impegno nell’investire nelle opere pubbliche sulle strade di Bergamo. Ecco gli aggiornamenti principali di questi prossimi giorni. Ladellatrae Malpensata:notte chiude laManca poco, ormai, al completamento del progetto di riqualificazione dell’ex area dismessa Mangimi Moretti, a. Dopo la demolizione degli ...

ferpress : #ANAS: per favorire la #mobilità estivi dal 23 luglio saranno rimossi 435 degli 800 cantieri presenti sulla rete - - newsbiella : Dorzano, cantieri estivi con lavori d'asfaltatura e interventi a marciapiedi e luci - ilSaronno : Saronno, cantieri estivi nelle scuole: l’assessore Ciceroni fa il punto - Giorno_Bergamo : Cantieri estivi in città: si viaggia a pieno ritmo - Giorno_Varese : Dalla A alla Z, l’elenco dei cantieri estivi aperti in tutta Saronno -

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri estivi Bari, il Consiglio Comunale approva il rendiconto di gestione 2020 ... - 1 milione di euro a titolo di centri estivi e contrasto alla povertà educativa e buoni viaggio. ... forniscono la misura complessiva dei cantieri aperti fino al 31 dicembre 2020 in tutta la città, ...

Dorzano, cantieri estivi con lavori d'asfaltatura e interventi a marciapiedi e luci Entro l'inizio del mese di agosto verranno portati a Dorzano a termine i lavori di asfaltatura della strada che porta alla Residenza Città del Sole, casa di riposo del paese, effettuati con il ...

Cantieri estivi in città: si viaggia a pieno ritmo IL GIORNO Bergamo: Corconvallazione, via San Benardino e via Borfuro fra cantieri e stop al traffico Continuano i tanti cantieri estivi in città, con conseguenze anche per la circolazione. È il caso della posa della passerella tra Campagnola e Malpensata: sabato notte chiuderà la ...

Anas, 435 cantieri in meno per migliorare la mobilità estiva AGI/Vista - In vista delle prime partenze per le vacanze, con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo la rete di strade e autostrade gestita, Anas provvederà a rimuovere, a part ...

... - 1 milione di euro a titolo di centrie contrasto alla povertà educativa e buoni viaggio. ... forniscono la misura complessiva deiaperti fino al 31 dicembre 2020 in tutta la città, ...Entro l'inizio del mese di agosto verranno portati a Dorzano a termine i lavori di asfaltatura della strada che porta alla Residenza Città del Sole, casa di riposo del paese, effettuati con il ...Continuano i tanti cantieri estivi in città, con conseguenze anche per la circolazione. È il caso della posa della passerella tra Campagnola e Malpensata: sabato notte chiuderà la ...AGI/Vista - In vista delle prime partenze per le vacanze, con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo la rete di strade e autostrade gestita, Anas provvederà a rimuovere, a part ...