Canonica | 10 chili di droga e 25mila euro nascosti nella ruota di scorta | arrestato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canonica chili

BergamoNews.it

Gli agenti l'hanno pedinata e questo ha permesso loro di scoprire che viveva ad'Adda, in ... Qui la polizia ha assistito mentre consegnava circa duedi hashish divisi in 20 panetti. I ...Sessantaduedi hashish in un appartamento trasformato in deposito di droga, confezionati in un modo ... una ventiseienne marocchina dimorante di fatto ad'Adda (Bergamo) pur avendo ...Cento panetti di hashish per un totale di oltre dieci chili di hashish, e 25mila euro in contanti. Grosso sequestro di droga a Canonica.Milano, 15 lug. (Adnkronos) - I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo hanno fermato un'auto a Canonica D'Adda, ...