Cannes 2021 | il giorno di Marco Bellocchio | Palma d’onore e il suo documentario ‘Marx può aspettare’

"Fare il massimo nei propri limiti, forse è l'unica cosa che conta nell'arte come nella vita. Io ci sto provando". È un Marco Bellocchio in grande forma e quasi ringiovanito quello incontrato oggi 15 luglio al Festival di Cannes dove domani lo attendono due "impegni" di estrema rilevanza: da una parte la celebrazione della Palma d'onore – premio rarissimo del festival, deliberato solo a pochi cineasti nel corso degli anni – e dall'altra la presentazione al pubblico mondiale del suo nuovo lavoro, il personalissimo documentario Marx può aspettare, da oggi nelle sale italiane grazie a 01 ...

