Cannes 2021, è il turno di Marco Bellocchio: oggi terrà l'incontro dal vivo (Di giovedì 15 luglio 2021) Altro grande appuntamento sulla Croisette. Dopo la giornata di domenica 11 luglio, che ha assistito alla proiezione in anteprima di Tre Piani, ultima fatica cinematografica di Nanni Moretti, il Festival di Cannes 2021 ospiterà un grande nome nostrano: Marco Bellocchio. Annunciato già lo scorso primo luglio, il regista sarà il protagonista del penultimo Rendez-Vous, gli incontri dal vivo con il pubblico che i giorni precedenti hanno assistito anche alla presenza di Jodie Foster, Matt Damon e Isabelle Huppert. Il grande nome italiano presenterà, inoltre, l'atteso documentario Marx può aspettare, incentrato ...

