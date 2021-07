Campus Peroni | con innovazione filiera agricola più green e competitiva

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’tecnologica in campo agricolo favorisce non solo una maggiore qualità e sostenibilità della produzione, coerentemente con gli obiettivi indicati dal Pnrr nella componente ‘Economia circolare e agricoltura sostenibile’, ma anche un recupero di competitività da parte delle aziende del comparto, essenziale in chiave di ripresa post-pandemica. Ne è convinta Birrache ha presentato i risultati e lo stato di avanzamento dei progetti più innovativi che sta portando avanti insieme ai propri partner nell’ambito diper supportare, attraverso la tecnologia, l’evoluzione sostenibile della ...

Il modello open, nato nell'ambito del progetto, ha portato Birraa essere il primo brand birrario di rilevanza nazionale a tracciare in blockchain il suo ingrediente distintivo e ...... direttore Corporate Affairs dellaSpa e presidente della sezione Alimentari di Unindustria, ...della Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l'Uomo e l'Ambiente dell'Università...Roma, 15 lug. - L'innovazione tecnologica in campo agricolo favorisce non solo una maggiore qualità e sostenibilità della produzione, coerentemente con gli obie ...Sono stati ospiti di Campus Peroni l’Onorevole Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica, Elisabetta Cammarota, Coordinatrice dei progetti relativi a transizione ...