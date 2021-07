Campania, positivi dopo il matrimonio: neonato ricoverato al Santobono (Di giovedì 15 luglio 2021) positivi dopo la festa di matrimonio. Accade in Campania, precisamente in provincia di Benevento. Sono sette i contagiati tra i comuni di San Nicola Manfredi e di Sant’Angelo a Cupolo. La festa si è tenuta nella frazione di Bagnara ma la situazione sembra essere sotto controllo al momento. positivi dopo il matrimonio L’Asl in queste ore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 luglio 2021)la festa di. Accade in, precisamente in provincia di Benevento. Sono sette i contagiati tra i comuni di San Nicola Manfredi e di Sant’Angelo a Cupolo. La festa si è tenuta nella frazione di Bagnara ma la situazione sembra essere sotto controllo al momento.ilL’Asl in queste ore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

