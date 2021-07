Campania | il bollettino Covid | 234 positivi | tasso al 2 | 7%

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 234 a fronte di 8.590 tamponi molecolari processati. Si registra un solo deceduto nelle ultime 48 ore. La situazione posti letto: 12 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri); 195 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 192). Ildi ieri L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino con i dati relativi all'andamento dei contagi per Covid. Questo il bollettino di oggi: i positivi del giorno: 234. I tamponi molecolari del giorno: 8.590, i tamponi ... Stampa L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino con i dati relativi all'andamento dei contagi per Covid. Questo il bollettino di oggi: i positivi del giorno: 234. I tamponi molecolari del giorno: 8.590, i tamponi ... L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso i dati relativi alla giornata di oggi per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in corso per la pandemia di Coronavirus.