Camera, ok al finanziamento missioni militari: "Governo verifichi trasferimento all'Ue della cooperazione con Guardia costiera libica" (Di giovedì 15 luglio 2021) Andrà ancora avanti la missione bilaterale di cooperazione con la Guardia costiera libica, ma si chiede al Governo di verificare la "possibilità che dalla prossima programmazione vi siano le condizioni per superare" la cooperazione con la Guardia costiera libica, trasferendola alla missione dell'Unione europea Irini. Una richiesta che era partita dall'emendamento a doppia firma dei parlamentari Pd, Lia Quartapelle ed Enrico Borghi, e approvato ieri alla Camera dalle commissioni riunite Esteri e Difesa e ...

