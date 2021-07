Cambio al vertice di Sangritana | Alberto Amoroso è il nuovo amministratore unico

Advertising

TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Ancona. Oggi ad Ancona, presso la sede del Quartier Generale Marina, ha avuto luogo la cessione del Comando delle Scuole… - reportdifesa : Ancona. Oggi ad Ancona, presso la sede del Quartier Generale Marina, ha avuto luogo la cessione del Comando delle… - redazionetgmax : #Sangritana: cambio al vertice, si è insediato Alberto Amoroso - QuiNewsGarfagna : Igiene e sanità pubblica, cambio al vertice - QuiNewsVersilia : Igiene e sanità pubblica, cambio al vertice -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio vertice

il Resto del Carlino

Sulla nomina aldi Sangritana spa è intervenuto il presidente di Tua Gianfranco Giuliante: 'Ringrazio per il lavoro svolto con dedizione e impegno Pasquale Di Nardo e auguro buon lavoro ad ...Savona.alper il Savona Yacht Club , il consiglio direttivo ha eletto come nuovo presidente il cairese Tommaso Bisazza . Uno dei membri storici del gruppo, dal 2012 (anno di fondazione) fino ...È Alberto Amoroso il nuovo amministratore unico della Sangritana spa, azienda controllata da TUA, nominato dall'assemblea dei soci. "Ringrazio per il lavoro svolto con dedizione e impegno Pasquale Di ...Si avverano i rumor anticipati a giugno da MF. Il manager è stato ad di Condé Nast, oltre che ad aver lavorato per numerose agenzie pubblicitarie e ...